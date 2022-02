Deutschland beim ESC Eskimo Callboy abgelehnt – Fans regen sich massiv auf

Hamburg - Geht es nach der Stimmung in den sozialen Medien, hat Deutschland den diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) bereits verloren. Am Donnerstag präsentierte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) die sechs Musikerinnen und Musiker, von denen einer oder eine Deutschland beim ESC im italienischen Turin vertreten soll. Per Online-Abstimmung dürfen Interessierte nun ihre Favoriten bestimmen, am vierten März soll die finale Entscheidung fallen. Zur Wahl stehen Emily Roberts, Nico Soave & Team Liebe, Eros Atomus, Felicia Lu, Mael & Jonas und Malik Haris (Bilder der Nominierten finden Sie in unserer Bildergalerie).