Deutsches Tennis-Ass Nach Babypause: Kerber plant Comeback bei US Open 2023

"Ich denke, ich werde eher Ende des Jahres zurückkommen. Also eher New York als Wimbledon, aber wenn es schon in Wimbledon geht, dann gern auch da", sagte die 34-Jährige der "Sport Bild". Ihr Lieblingsturnier in Wimbledon, welches sie 2018 gewann, startet am 3. Juli 2023. Die US Open, bei denen sie 2016 triumphierte, beginnen am 28. August.