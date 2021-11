Deutsches Literaturarchiv Plädoyer für einen sensiblen Umgang mit Idealen

Das wäre nun das Allerletzte, was man Anne Weber vorhalten könnte. Sie lebt in Paris, und wie so oft kann auch in diesem Fall ein Blick von außen hilfreich, weil klarer sein. In ihrer eigenen, ganz persönlichen Art hat sie sich an Schiller herangepirscht, ihn durchdrungen und sich ebenso mit seinem Vermächtnis wie den Argumenten seiner Kritiker auseinandergesetzt. Und dabei blickt sie dann hinter die Kulissen, hinterfragt selbst eigene Überzeugungen, wie sie das schon in ihrem Buch „Ahnen“ bewiesen hat.