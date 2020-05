Deutsches Literaturarchiv Marbach Literaturmuseum der Moderne öffnet

Marbach - Nach Wochen Corona-bedingter Schließung öffnet das Marbacher Literaturmuseum der Moderne am Samstag, 23. Mai, für Besucherinnen und Besucher. Damit kann endlich die große Wechselausstellung „Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie“ im Rahmen des Hölderlinjahrs 2020 gezeigt werden. An der digitalen Eröffnung wird sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beteiligen. Nach ursprünglicher Planung hätte der Bundespräsident zur Eröffnung am 19. März in Marbach gesprochen, seine Eröffnungsrede wird jetzt zum 23. Mai auf der Website des Deutschen Literaturarchivs zugänglich gemacht.