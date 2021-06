Deutsches Historisches Museum Brisante Ausstellung über die Documenta

Berlin - Die Weltkunstausstellung Documenta in Kassel eröffnet im kommenden Jahr ihre 15. Ausgabe. Die Schau für Gegenwartskunst findet seit 1955 statt und lockt seitdem regelmäßig Kunstinteressierte aus der ganzen Welt in die Stadt. Das Deutsche Historische Museum (DHM) in Berlin widmet sich nun in einer neuen Ausstellung der Geschichte hinter dem Kunstereignis unter dem Titel „documenta. Politik und Kunst“.