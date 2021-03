Deutscher Wetterdienst Sturmtief "Klaus": Orkanartige Böen im Nordwesten

In Rheinland-Pfalz und Hessen war die Lage am Vormittag laut DWD noch nicht dramatisch, doch auch hier rechneten die Experten vereinzelt mit starken Böen. In Thüringen herrschten in hohen Lagen ab 700 Metern bereits seit dem Morgen Sturmböen mit Schneeregen. In Sachsen lag hauptsächlich der Landesteil vom Vogtland bis zum Leipziger Land im Sturmfeld - dort sei bis in die Abendstunden mit Böen zu rechnen.