Deutscher Sachbuchpreis Die wichtigsten acht Sachbücher des Jahres

Will man sich einen Überblick verschaffen, welche Probleme gerade die Welt in Atem halten, kann man sich an die Auswahl für den Deutschen Sachbuchpreis halten. Dieser begrüßenswerte Aktualitätsbezug führt allerdings auch dazu, dass eines der schönsten Bücher in dieser Kategorie durch das Raster gefallen ist: Horst Bredekamps ihrerseits weltumspannende monumentale Monografie „Michelangelo“ (Wagenbach Verlag). Deshalb sei an dieser Stelle ausdrücklich an sie erinnert, bevor wir den Blick über die aus 205 eingereichten Büchern ausgewählten acht Titel schweifen lassen.