Deutscher Markt Bestellstopp für Mercedes-E-Klasse

Wie bei der S-Klasse geht ein großer Teil der Produktion der E-Klasse in den chinesischen und US-amerikanischen Markt. Die beiden Hauptmärkte sind von dem Bestellstopp nicht betroffen. In China und in den USA ist das Auto auch nicht in so vielen Ausstattungsvarianten zu haben, wie es der deutsche Kunde gewohnt ist. Für die G-Klasse hatte Mercedes bereits vor wenigen Tagen ebenfalls nur für den deutschen Markt einen Bestellstopp verhängt.