Deutscher Kunsthistorikertag in Stuttgart Die Form ist aus der Form geraten

Schulterschluss mit den Architekten

Da passt es, dass das Kunsthistorische Institut bei der Vorbereitung der Arbeitstagung von Beginn an auf fachübergreifende Zusammenarbeit gesetzt hat. „Die Architektur heute fragt im Hinblick auf Ressourceneinsparung nach Formfindung durch computergestützte Methoden und innovative Fertigungsverfahren“, begründet Klaus Jan Philipp, Leiter des Instituts für Architekturgeschichte, den Schulterschluss.

Betont vielfältige Kooperationen

Auch die ständige Partnerschaft mit der Fachgruppe Kunstwissenschaften – Restaurierung an der Stuttgarter Kunstakademie zeigt Wirkung: „Wir nutzen unsere unterschiedlichen Kompetenzen für eine möglichst vielfältige Wissensproduktion“ freut sich Fachgruppenleiter Nils Büttner über einen betont weiten Tagungsradar. Die Staatsgalerie Stuttgart und das Landesmuseum Württemberg sind ebenso im Boot wie das Kunstmuseum Stuttgart und der international als Ort der Künstlerforschung ausgewiesene Württembergische Kunstverein. Dessen Chefduo Iris Dressler und Hans D. Christ ermöglicht den Tagungsgästen an diesem Samstag einen ersten Einblick in den Aufbau der Großausstellung zum Werk der afroamerikanischen Künstlerin Carrie Mae Weems (Eröffnung am 1. April). Die Frage, „wie heute über Form gesprochen werden kann“, beantwortet Meens mit klarer Positionierung gegen jede Form behaupteter Ort- oder Zeitlosigkeit.

Wirklich neue Fragen?

Ist aber 102 Jahre nach der Werkbundausstellung „Die Form“ eben diese Form tatsächlich in neuer Komplexität zu erfassen? Foren wie etwa „Visuelle Ähnlichkeit als relationaler Formbegriff: Automatische Bilderkennung von Reproduktionen frühneuzeitlicher Porträtgrafik“ (am Mittwoch von Nina Niedermeier aus Wolfenbüttel skizziert) deuten einen Zeitsprung an. Die kritische Befragung der Form könnte mit dem digitalen Werkzeugkasten – dem zuletzt die rasant wachsende NFT (Non Fungible Token)-Welt als doch konservativer Abklatsch der Idee eines übergreifenden und ausschließlich für sich bestehenden Konzepts entspringt – gerade auch manch eingeübten Blick auf die Alte Kunst erschüttern.

Die Ahnung des Bösen wird Gestalt – In Kiew wird die Form gelebter Vielfalt verteidigt Foto: AFP

Die Gegenfrage „Ist das nicht immer so – und immer wieder?“ muss kommen, ist richtig und zeigt: Die Form bleibt zuvorderst eine Unbekannte von nebenan. Anders aber als 1924 und anders auch als in den frühen 1970er Jahren scheint das Moment der Versöhnung weder als Idee noch als Ziel fassbar. Die Form ist buchstäblich in jeder Weise außer Form geraten. Nicht nur erfüllten sich Hoffnungen auf ein sich in der Form verkörperndes Leben nicht, mehr denn je ist die Form Mittel und Ziel der Zerstörung.

Rituelles Städtemorden – Zerstörung der Vielfalt

In allen Kriegen bekommt diese Zerstörung Methode. So auch jetzt, da die Russische Armee das in den Balkankriegen von Bogdan Bogdanovic als Rituelles Städtemorden identifizierte Auslöschen gelebter Vielfalt vor aller Kameraaugen in den ukrainischen Metropolen von Odessa bis Kiew als befohlenes Mittel der Generalstabswahl vorführt.

Verbrechen gegen die Form dokumentieren

Der Kunsthistorikertag in Stuttgart reagiert mit einem eigenen Forum „Ukraine: Kulturgüter in Gefahr“ will etwa die Vielzahl der Architektur-Schätze – von unserer Zeitung jüngst am Beispiel der umkämpften Hauptstadt Kiew thematisiert – in ihren zeithistorischen Verflechtungen deutlich machen. Parallel fordert der Dachverband der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker, die Verbrechen gegen die Form umfassend zu dokumentieren. Auch diese Verbrechen sollen am Internationalem Gerichtshof in Den Haag einmal als Anklagepunkte gegen Russland aufgerufen werden können.

Was war, was kommt

Eröffnung

Ulrich Raulff, Präsident des Instituts für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, eröffnet die Tagung am Mittwoch, 23. März, im Neuen Schloss mit einem Festvortrag über „die gute Form und den schlechten Geschmack“ in der Kunstgeschichte.

Einblicke

Öffentlich zugänglich ist die Diskussion „Formfragen in der Architektur“ an diesem Donnerstag, 24. März, in der Staatsgalerie. Beginn ist um 20 Uhr. (Rest-)Karten gibt es an der Abendkasse.