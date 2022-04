Deutscher Jazzpreis Stuttgarter Sängerin Fola Dada siegt

Die aus Uelzen-Veerßen stammende, derzeit in New York lebende Saxofonistin Charlotte Greve (34) wurde am Mittwoch in der Kategorie Künstler des Jahres national ausgezeichnet, der afroamerikanische Sänger Michael Mayo (28), dessen im Juni 2021 erschienenes Debütalbum „Bones“ durch die wenigen Live-Präsentationsmöglichkeiten in der Corona-Zeit fast schon aus dem Sichtfeld gerückt war, gewann in der Sparte International. Für sein Lebenswerk wurde der in Güstrow geborene Jazzmusiker, Saxofonist, Komponist und Autor Ernst-Ludwig „Luten“ Petrowsky (88) geehrt. Wie niemand sonst aus der DDR, begründete die Jury ihre Entscheidung, habe er Marksteine in der internationalen Jazzwelt gesetzt.