Deutscher Fußball-Bund Peters und Neuendorf als DFB-Präsidenten vorgeschlagen

"Der DFB steht vor großen Herausforderungen und Veränderungen. Daher ist es uns in Westfalen wichtig, diesen Neuanfang mit einem echten demokratischen Prozess zu beginnen", wird Verbandspräsident Gundolf Walaschewski in der Mitteilung zitiert. Er freue sich, von beiden Anwärtern ein Programm und ein Team vorgestellt zu bekommen. "Es sind zwei Kandidaten mit großem Potenzial und vielen Ideen für den deutschen Fußball", fügte Walaschewski an. Das Präsidium habe sich "einstimmig" für den Vorschlag der beiden Kandidaten ausgesprochen.