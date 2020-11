Deutscher Corona-Hotspot Aufruhr und Hetze in Hildburghausen

Eine Anwohnerin hat den Marsch über die Webcam am Rathaus von zu Hause aus verfolgt. „Das Virus ist tödlich, da muss man Vernunft zeigen, das verstehe ich“, sagt sie.„Aber ich verstehe auch, dass es schwierig ist, wenn beide Eltern berufstätig sind und die Schulen und Kitas wieder dichtmachen.“

Vor einer Metzgerei werden Bratwürste gebraten. Zwei ältere Damen unterhalten sich in der Wartereihe. Eine von ihnen erzählt, sie komme aus einem Ortsteil der Kreisstadt. Eingeschränkt fühle sie sich dieser Tage überhaupt nicht. „Wir wohnen in der Natur“, sagt sie. Dass sie in der Hildburghäuser Innenstadt eine Maske tragen muss, störe sie nicht.

Im Landkreis sind derzeit alle Intensivbetten belegt. Das geht aus dem Register der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hervor. Das Register listet für den Kreis acht Intensivbetten auf. Sie waren am Freitag allesamt belegt, davon zwei mit Covid-19-Patienten. Diese müssen invasiv beatmet werden. Auf der Corona-Karte des Robert Koch-Instituts leuchtet der Kreis als einzige Region in Deutschland pink.

Benjamin Otto spaziert mit seinem kleinen Sohn an der Hand durch eine Gasse. Weil die Kita zu ist, kann der 36-Jährige nicht zur Arbeit. Seine Frau sei hochschwanger. Er denke nicht, dass das Virus so schlimm sei „wie alle sagen“. Er kenne jemanden, der im Krankenhaus arbeite, und er glaube nicht, dass die Intensivstationen so voll seien. Er vermutet, dass viel gelogen werde. Dann erzählt er noch, dass ihm wohl zum Jahresende gekündigt werde. Seine Firma stehe kurz vor der Insolvenz. Wegen Corona. „Es wird viel kaputt gemacht.“ Aber da ist ja noch der Nachwuchs. Deswegen will Benjamin Otto erst einmal ein „Babyjahr“ machen.

Die Nacht auf Freitag bleibt es in Hildburghausen ruhig. Dann am Freitagmittag die Meldung, dass die Polizei zu einem Einsatz an der regionalen Corona-Teststation ausrücke. In sozialen Medien haben Leute zur Blockade aufgerufen. Doch als die Beamten vorfahren, sind keine Blockierer zu sehen.