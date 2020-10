Deutscher Buchpreis „Annette – ein Heldinnenepos“ von Anne Weber ist der beste Roman

Offensichtlich stellte die Jury sich lieber auf die Seite derer, die sich auf verlorenem Posten gegen eine drückende Übermacht behaupten, und dagegen lässt sich kaum etwas einwenden. So ist in diesem Jahr der beste Roman etwas, was ihm gattungsgeschichtlich eigentlich um Jahrhunderte voraus ging: ein Epos, das in Versen die Taten der 1923 geborenen Anne Beaumanoirs besingt – die Geschichte eines bretonischen Fischermädchens, das zur Kommunistin wird, als Résistancekämpferin gegen die deutschen Besatzer kämpft, und sich später in der algerischen Unabhängigkeitsbewegung gegen Frankreich wendet.