Deutscher Architekturpreis 2021 Starke Bauten von Stuttgarter Planern

Denkanstöße für die Wohnraumfrage

Beim Gewinner des diesjährigen Staatspreises handle es sich um ein Wohnungsbauprojekt, „das gemeinschaftliches Miteinander mit beeindruckender Architekturqualität in Einklang bringt“, so Staatssekretärin Anne Katrin Bohle. In dem Komplex in der Nähe des Maschsees gibt es Eigentumswohnungen, öffentlich geförderten Wohnraum und eine inklusive Wohngruppe.