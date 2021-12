Deutsche Wildtier Stiftung Das ist das Tier des Jahres 2022

Schweinswale verenden immer wieder in Fischernetzen

Schweinswale würden immer wieder als Beifang in den engmaschigen Stellnetzen der Fischer verenden, beklagte die Stiftung. Verfangen sie sich unter Wasser in den Netzen, ersticken sie. Zudem lasse der Rückgang von Schwarmfischen wie Hering, Sprotte und Makrele den Wal hungern. „Schweinswale müssen täglich rund zehn Prozent ihres Körpergewichtes in Form von Fischen, Weichtieren und Krebsen aufnehmen“, so Hackländer. Auch die schleichende Vergiftung durch Pestizide, die oft über die Flüsse in Nord- und Ostsee gelangen, schade den Tieren.