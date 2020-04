Deutsche Sitcom: „Warten auf’n Bus“ Mehr als Saufen und Kloppen

Stuttgart - Ab und an hält tatsächlich mal ein Bus an dem Wartehäuschen, an dem die beiden Stützeempfänger Hannes (Ronald Zehrfeld) und Ralle (Felix Kramer) zusammen mit ihrem Hund Maik sitzen. Die Männer trinken da Bier, philosophieren, streiten, wühlen in sich und im anderen herum. Jeden Tag. Den ganzen Tag. Maik bellt derweil Blumen an, lässt sich kraulen oder döst.