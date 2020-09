Deutsche Schillergesellschaft Marbach hat gewählt Kai Uwe Peter ist neuer Präsident

Kai Uwe Peter, geboren 1971 in Backnang, ist bereits seit 2009 Mitglied des Freundeskreises des Deutschen Literaturarchivs Marbach und seit 2012 als Schatzmeister in dessen Vorstand tätig. Er hat als Freund und Förderer von Wissenschaft und Kunst in vielen Einrichtungen gewirkt, unter anderem als Vorsitzender des Vorstands der Freunde des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, als Mitglied des Vorstands des Förderkreises Freunde der Komischen Oper und als Mitglied des Vorstands der Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin. Darüber hinaus unterstützte er den Aufbau der Forschungskooperation des Senats von Berlin und der Berliner Universitäten mit der Universität Oxford.