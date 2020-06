Deutsche Ratspräsidentschaft Experten: Flüchtlingsverteilung bei EU-Reform wichtig

"Die Frage der Vorprüfungen von Asylanträgen an den europäischen Außengrenzen und die Frage, wie Flüchtlinge in Europa verteilt werden sollen, sollten zusammen verhandelt werden", sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR), Petra Bendel, der Deutschen Presse-Agentur. "Das muss Hand in Hand gehen."