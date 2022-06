Deutsche Meisterschaften Vierter Stabhochsprung-Titel für Bo Kanda Lita Baehre

Der WM-Vierte Lita Baehre war als deutscher Jahresbester zu den Meisterschaften gekommen und schaffte mit der Siegeshöhe eine persönliche Bestleistung. Zudem bestätigte er erneut die Norm für die Weltmeisterschaften von 5,80 Metern. Die WM in Eugene in den USA beginnt am 15. Juli. Die Norm für die Europameisterschaften ab dem 15. August in München liegt bei 5,75 Metern. Auch Zernikel hat die Normen für die internationalen Saisonhöhepunkte bereits erfüllt.