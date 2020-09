Deutsche Hilfe für Moria Bundesregierung will helfen

Seehofer lehnt Aufnahmeprogramme einzelner Bundesländer jedoch weiterhin ab, wie sein Sprecher betonte. Zwar bat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch an, 1000 Flüchtlinge aus Moria in seinem Land aufzunehmen. Die Union will aber verhindern, dass Deutschland nun die Hauptlast der Hilfe trägt, ohne dass nach Jahren des Streits in der EU endlich eine Reform der europäischen Asylpolitik beschlossen wird. „Deutschland ist im europäischen Rahmen zur Hilfe bereit“, sagte Unionsfraktionsvize Thorsten Frei unserer Zeitung. Aber: „Ein nationaler Alleingang ist nicht angezeigt.“ Langfristig sei das Problem nur durch eine europäische Lösung in den Griff zu bekommen. „Die EU-Kommission ist hier aufgefordert, rasch einen Vorschlag auf den Tisch zu legen, damit wir noch unter deutscher Ratspräsidentschaft die Dinge vorantreiben können“, fordert der Schwarzwälder Frei.