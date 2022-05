Deutsche Fußball Liga Profifußball übt Spagat zwischen Tradition und Moderne

Hopfen hatte Anfang Februar in einem Interview sowohl Playoffs in der Fußball-Bundesliga als auch einen deutschen Supercup in Saudi-Arabien nicht ausgeschlossen. "Ich habe gesagt, dass wir neu denken müssen und dass wir an vielen Stellen sicherlich offen sein müssen für Innovationen", sagte sie nun. Nachdem, was aus ihren Aussagen geworden sei, würde sie das Thema heute stärker abgrenzen. "Deshalb habe ich das heute noch einmal klargestellt", sagte Hopfen.