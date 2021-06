Deutsche Exilanten Eric Schaals Fotografien endlich digital zugänglich

Stuttgart - „Der beste Jahrgang deutscher Reben ließ vor der Ernte so sein Leben“, schrieb der deutsche Schriftsteller Walter Mehring einst zur Jahreswende 1940/41 im französischen Exil in einem Erinnerungsgedicht an Kollegen, die von den Nazis ermordet oder zu Tode gehetzt wurden. Manchen Namen, den er da aufzählt, kennt der nicht berufsmäßig Lesende vielleicht noch, manchen nicht mehr. Der Gang ins Exil hat für viele das Vergessenwerden beschleunigt. Künstler verließen ihren Wirkungsraum und fanden nicht unbedingt einen neuen. Und auch diejenigen, die wieder auf die Beine kamen, mussten mit einer ganz neuen Unsicherheit leben. Einer, der wusste, dass hier etwas dringend erinnert, erforscht, festgehalten werden musste, war der Fotograf Eric Schaal.