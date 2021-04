Deutsche Eishockey Liga Überraschung perfekt: Red Bull München scheitert früh

"Keiner von uns hatte das eingeplant", sagte Jackson nach dem Spiel bei MagentaSport. "Eine sehr unglückliche Niederlage, keine Frage." Der Vorrundenzweite der Süd-Gruppe war als formstärkstes Team der Liga in die Playoffs gegangen und galt neben den Adler Mannheim als Top-Favorit auf den Titel. Von den letzten zwölf Vorrunden-Spielen hatte der EHC elf Partien gewonnen. Am Donnerstag sah alles nach einer erfolgreichen Revanche der Gäste aus, doch Ingolstadt kam im Schlussdrittel noch einmal in Fahrt und schoss den EHC durch Brandon Defazio in der Overtime aus den Playoffs.