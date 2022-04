Deutsche Eishockey Liga Eisbären Berlin erreichen DEL-Finale gegen München

Nach zuvor zwei Niederlagen nacheinander zogen die Berliner am Donnerstagabend mit dem 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) im entscheidenden fünften Duell in die Finalserie ein und beendeten die Saison der Adler. Ohne Pause sind die Eisbären wieder gefordert: Gleich an diesem Freitag (19.30 Uhr/MagentaSport) empfängt der Vorjahreschampion und Hauptrundensieger den ausgeruhten Vorrundenzweiten EHC Red Bull München zum ersten Finalspiel.