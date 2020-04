Deutsche Eishockey Liga DEL-Chef: Saisonstart ohne Zuschauer "macht keinen Sinn"

Bereits durch den Saison-Abbruch seien die Einbußen verheerend. "Für die DEL-Gruppe rechne ich mit rund 15 bis 20 Millionen Euro an Umsatz-Verlust durch die Absage der Playoffs", sagte Tripcke, der mit der Liga eigentlich am 18. September regulär wieder in die neue Saison starten will. Sollte dies mit Zuschauern nicht möglich sein, würde der Saisonstart sehr wahrscheinlich verschoben.