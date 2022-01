Deutsche Eishockey Liga Adler Mannheim vermiesen Krupp DEL-Jubiläum

Mit dem klaren 5:1 (1:0, 0:3, 1:1)-Auswärtserfolg in Köln vermiesten die Mannheimer dem Haie-Trainer Uwe Krupp das Jubiläum. Zum 500. Mal stand der einstige NHL-Profi und frühere Bundestrainer als DEL-Coach an der Bande und hatte keineswegs Grund zur Freude. Die Mannheimer rehabilitierten sich für das überraschende 4:5 in Bietigheim am vergangenen Donnerstag.