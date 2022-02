Deutsche Bahn Infrastruktur wird für Anforderungen von E-Autowerken angepasst

Berlin/Bremen - Die Deutsche Bahn will ihre Logistik im Güterverkehr stärker an die Anforderungen der Automobilindustrie für die E-Auto-Produktion anpassen. In Bremen hat der Konzern am Montag ein neues Logistikzentrum wenige Hundert Meter vom Mercedes-Benz-Werk eröffnet. Hier sollen künftig Batteriesysteme für die Produktion der Elektrofahrzeuge des Autokonzerns per Güterzug angeliefert werden, wie beide Unternehmen am Montag mitteilten.