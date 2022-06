Deutsche Bahn Ziel „Hochleistungsnetz“

„80 Prozent der Störungen gehen auf das Netz zurück“, sagt Wissing. In den Engpässen sei das Netz schon ohne Bautätigkeiten zu 125 Prozent ausgelastet. Deshalb bleibe keine andere Wahl als die Generalsanierung. Besonders überlastet sind demnach acht Korridore: die Knoten Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und München, die Achse Dortmund–Duisburg–Düsseldorf–Köln, das mittlere Rheintal sowie Mannheim–Karlsruhe–Basel sowie Würzburg–Nürnberg. Die Strecke Frankfurt–Mannheim gilt als am höchsten belasteter Korridor in ganz Europa und soll vorrangig angepackt werden.