Deutsche Album-Charts Helene Fischer an der Spitze

Im Single-Ranking stehen die Weihnachtsklassiker „All I Want For Christmas Is You“ (Mariah Carey) und „Last Christmas“ (Wham!) zum dritten Mal in Folge ganz oben. Neu dazugekommen ist auf Platz drei „Lost“ von Samra & TOPIC42. Zu den weiteren Top-Titeln zählen „Driving Home For Christmas“ (Chris Rea, vier) und auf Platz 5 „Wonderful Dream (Holidays Are Coming)“ mit Melanie Thornton.