Detlev Bucks neuer Film bei Netflix „Wir können nicht anders“ ist eine herrliche Provinz-Groteske

Edda (Alli Neumann), als Studentin in Berlin kläglich gescheitert, gabelt in einer Bar den Juniorprofessor Samuel (Kostja Ullmann) auf, der während eines Kongresses in seinem Wohnmobil schläft. Sie überredet ihn zu einer Spritztour in den nördlichen Oderbruch, wo sie herkommt und wo ihr Vater nun seinen 60. Geburtstag feiert – doch dort werden sie im Wald Zeugen, wie ein kniender Mann mit vorgehaltener Pistole hingerichtet werden soll.