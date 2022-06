Designierter Neuzugang des VfB Stuttgart Transfer von Josha Vagnoman auf der Zielgeraden

Lesen Sie auch 29 Bilder Video VfB Stuttgart Der Stand im Poker um Josha Vagnoman Josha Vagnoman steht vor einem Wechsel nach Stuttgart. Doch noch läuft der Transferpoker um den Außenverteidiger des Zweitligisten HSV.

Zwar sind sich beide Parteien in der Höhe der Ablöse noch immer uneins. An der Sache – sprich: am Zustandekommen des Transfers – soll dies aber nichts mehr ändern. Für mutmaßlich vier bis fünf Millionen Euro wird der Deal am Ende über die Bühne gehen, für den 21-Jährigen liegt ein Vier-Jahres-Vertrag bereit. Er wäre der erste Neuzugang des VfB für die neue Saison.