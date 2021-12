Designierte CDU-Vorsitzende Merz schließt Zusammenarbeit mit AfD kategorisch aus

Versöhnliche Töne schlug Merz in dem Interview gegenüber der früheren Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an, die ihn 2002 vom Fraktionsvorsitz verdrängt hatte. „Ich würde mich freuen, wenn Angela Merkel und die CDU auch in Zukunft beieinander bleiben, an mir wird es jedenfalls nicht scheitern“, sagte er. „Ich möchte zu allen meinen lebenden vier Vorgängern ein gutes Verhältnis haben.“