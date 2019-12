Derby in Benningen Aus 1:3 mach 4:3: „Fußball verrückt“ im Lokalderby

Die Messe schien gelesen, Hachmann und Bender hatten sogar zwei weitere Großchancen. Der GSV wäre mit dem Erfolg in der Tabelle bis auf vier Punkte an Benningen rangekommen. Dass der Vorsprung nun stattdessen zehn Punkte beträgt, ist dem furiosen Finale geschuldet. Erst war Flamm nach einem Pass in die Tiefe vom eingewechselten Dennis Kolder gedankenschneller und traf (84.), nur eine Minute später traf Flamm den Innenpfosten, von wo der Ball ins Tor sprang. Und in der 89. Minute war es wieder Kolder, der sich diesmal auf rechts durchsetzte und den Siegtorschützen Flamm, der kurz vor dem herauseilenden Keeper Manuel Michler an den Ball kam, bediente.