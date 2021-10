Der Wertstoffhof Bottwartal Wo für Ausrangiertes ein zweites Leben beginnt

Dieses komfortable Angebot nutzten die Menschen im Kreis Ludwigsburg daher auch rege. Simone Schmid ist mit ihrem Mann aus Mundelsheim gekommen. Ihr großer Sohn ist ausgezogen. Jetzt endet mit diesem Lebensabschnitt auch das Leben seiner Möbel. Kissen und Schränke aus seinem Zimmer wandern in die jeweiligen Container.

„In letzter Zeit bin ich öfter hier, als mir lieb ist“

Christa Lutz kommt mit ihrem neunjährigen Sohn David. Heute liefern die beiden Verpackungsmaterial ab. Bianca Kostlitz dagegen kommt aus der Schillerstadt Marbach. „In letzter Zeit bin ich öfter hier, als mir lieb ist“, bedauert sie. Durch Aufräumen und Aussortieren falle mehr an.

Die angelieferten Mengen sind beeindruckend. „Pro Monat haben wir rund 34 Container ‚Flach‘“, rechnet die Betriebsleiterin Gabriele Schoof kurz vor. Hintereinander gereiht ergäben die riesigen Container damit eine Länge von fast einem Viertel Kilometer. Plötzlich sprintet Patrick Weller los. Ein Kunde hat einen Bildschirm in die falsche Box einsortiert. Der AVL-Mitarbeiter ist in seiner Freizeit Fitness- und Kraftsportler. Scheinbar mühelos stemmt er die schwere Last über den Hof und sortiert sie am richtigen Platz neu ein.

98 Prozent der Kunden sind zufrieden

Zwischendurch fragt jemand Hasan Dukellaj, wohin er die Altbatterien bringen soll. Der gelernte Einzelhandelskaufmann ist Mitarbeiter der Abfallverwertungsgesellschaft im Landkreis Ludwigsburg, kurz AVL genannt. Dukellaj gibt ihm freundlich Auskunft. Routiniert geht er auf unsichere Menschen zu, die ratlos vor einer der vielen riesigen Container stehen. Alles ist sorgfältig beschriftet. Doch was wohin gehört, überfordert in der Eile manchen Zeitgenossen. Nicht jeder der Mitbürger reagiert dann souverän oder gar entspannt. Oft dienen die Mitarbeiter der AVL in solchen Situationen als eine Art Blitzableiter. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn zu viel Müll extra kostet.

„Jeder Mensch hat eben seinen Charakter“, bezeichnen das die AVL-Mitarbeiter lapidar und reagieren routiniert. Aber es ist auch schon vorgekommen, dass zu ihrem Schutz die Polizei anrücken musste. Doch 98 Prozent der Kunden seien zufrieden. „Die Ich-Gesellschaft ist eben auch hier angekommen“, beschreibt das Andreas Ceczka. Im Dress der AVL steht er am Empfang und lotst die ankommenden Autofahrer. Der gerade gestoppte BMW-Fahrer erhält präzise Anweisungen, wo er sein Recyclinggut entsorgen kann. Mit dem neuen Jahr und im Übergang von „Flach & Rund“ zum neuen Verwertungssystem wird Ceczka mit hoher Wahrscheinlichkeit viel zu erklären haben.

Jeder Verbraucher leistet seinen Beitrag

„Auftrag. Zukunft“ steht auf den T-Shirts der AVL-Mitarbeiter. Schon heute leisten sie mit ihrer Aufgabe einen wichtigen Beitrag zur Wiederverwertung wertvoller Rohstoffe. Doch Rohstoffe verbrauchen Ressourcen, ihre Verarbeitung erzeugt den klimaschädlichen CO2-Ausstoß. Selbst das Recyceln erfordert hohen Energieeinsatz und damit schädliche Klimagase. Insofern trägt jeder Verbraucher, der weniger Abfall erzeugt, sprich: weniger konsumiert, zu einem wirksamen Form von Klimaschutz bei.