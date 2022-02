Der Weinbau wird digital Wer vor Corona keinen Onlineshop hatte, hat ihn jetzt

Der Onlineshop hat die Krise größtenteils aufgefangen

„Wer vor der Pandemie keinen Onlineshop hatte, hat ihn spätestens jetzt“, weiß Sonja Schult, die ihr Handwerk von der Pike auf gelernt hat. Schult ist Weinküferin und hat anschließend als Weinbetriebswirtin studiert. Dank des Riechers ihres Geschäftsführers Marian Kopp und der Umsetzungsstärke von Schult und ihrem Team sind die Mundelsheimer Weingärtner gut durch die Krise gekommen. Das ist nicht selbstverständlich. Wie viele kleine Kellereien hat man in Mundelsheim in der Vergangenheit überwiegend von privater Kundschaft und dem Absatz auf Festen und Veranstaltungen gelebt. Auch das war nicht immer einfach. Bei 30 Festeinsätzen an den Wochenenden im Jahr hat das zu einer hohen Belastung geführt. Dieser Markt brach abrupt weg. Weil der Onlineverkauf viel davon aufgefangen hat, kamen die Mitarbeiter der Käsbergkellerei nahezu unbeschadet durch die Krise. Doch nicht nur der eigene Weinshop hat wie ein Rettungsanker im reißenden Corona-Absatzstrom gewirkt. In weiser Voraussicht hat das Team der Genossenschaft alle Hebel in Bewegung gesetzt und ist heute in sechs weiteren Online-Portalen gelistet.