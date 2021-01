Der Wahlsonntag in der Schillerstadt MZ-Wahlstudio am 24. Januar

Marbach - Wer holt wie viel Prozent? Wie reagieren die Bewerber auf ihr Ergebnis und was sagen die Fraktionsvorsitzenden zu den Zahlen? Antworten darauf wird das MZ-Wahlstudio liefern, das am Abend des 24. Januars im Rahmen der Marbacher Bürgermeisterwahl in der Stadthalle aufgebaut sein wird. Karin Götz, Leiterin der Lokalredaktion der Marbacher Zeitung, wird ab etwa 20 Uhr rund eine Stunde lang Stimmen und Emotionen einfangen und live dabei sein, wenn die Entscheidung fällt, wer in den nächsten acht Jahren den Platz im Rathaus übernehmen oder ob es einen zweiten Wahlgang geben wird. Zur Wahl stehen neben Amtsinhaber Jan Trost sechs weitere Kandidaten. Im MZ-Wahlstudio werden die Gesprächspartner nach der Ergebnis-Verkündung zum munteren Austausch vorbeischauen. Das Ganze wird live auf der Homepage sowie im YouTube-Kanal der Marbacher Zeitung gestreamt.