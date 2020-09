Der Vollmond geht gleich zweimal auf Seltenes Phänomen „Blue Moon“ am Himmel zu sehen

Stuttgart - Nächsten Monat ist es wieder so weit: Der Himmel zeigt einen „Blue Moon“. Am 1. Oktober um kurz nach 23 Uhr steht der Vollmond über Deutschland. Am 31. Oktober zeigt sich der Mond dann ebenfalls in voller Pracht. Der zweite Vollmond in einem Monat firmiert unter dem Begriff „Blue Moon“. Weil so ein Ereignis nur selten vorkommt, gibt es im englischen Sprachgebrauch die Wendung „once in a blue moon“, was man wohl am besten mit „alle Jubeljahre einmal“ übersetzt.