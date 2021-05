Der Unterschied zu Maiglöckchen Bärlauch sicher erkennen

Viele setzen Bärlauch vor allem wegen seines Knoblauchgeschmacks in der Küche ein. Wer die Blätter in der Hand zerdrückt, nimmt den Geruch schnell wahr. Es gibt aber auch noch weitere Unterscheidungsmerkmale. „Beim Bärlauch ist immer ein einzelnes Blatt an einem Stil“, erklärt Winter. Giftige Maiglöckchen und Herbstzeitlose hingegen haben mehrere gerollte Blätter an einem Stängel.