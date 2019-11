Der TV Mundelsheim spielt zu Hause Gastgeber hat noch etwas gutzumachen

Schlechte Laune war im Training in dieser Woche ein Fremdwort bei den Landesliga-Handballern des TV Mundelsheim. Der deutliche 29:19-Auswärtserfolg am vergangenen Sonntag bei der HABO SG war nicht nur der fünfte Sieg in Serie für die Mannschaft von Trainer Gerrit Irion, sondern spiegelte auch eindeutig die Machtverhältnisse zwischen den beiden Landesliga-Teams im Bottwartal wider. Und es wäre nicht überraschend, wenn an diesem Sonntag (17 Uhr) die Erfolgsserie der Mundelsheimer mit dem sechsten Sieg in Folge fortgesetzt würde. In der Käsberghalle gastiert dann die Mannschaft der Hbi Weilimdorf/Feuerbach, die derzeit in der Tabelle auf dem vorletzten Tabellenplatz rangiert.