Der TV Mundelsheim macht es spannend Knapper Heimsieg gegen den Tabellenzweiten

Den besseren Start in die Partie erwischten jedenfalls die Gastgeber. Bis zur 11. Minute führten sie mit 4:1, denn gegen die offensive 3:2:1-Abwehr wussten sich die Oeffinger häufig nur mit schlecht vorbereiteten Rückraumwürfen zu helfen. Die waren kein Problem für den gut aufgelegten Torhüter Dominic Salles. Dann kam plötzlich ein Bruch ins Mundelsheimer Spiel. Besagte technische Fehler schlichen sich ein, Wurfpech noch dazu. „Ich hatte das Gefühl, dass uns die Zeitstrafen etwas aus dem Konzept gebracht haben. In Unterzahl ist Oeffingen zweimal wieder herangekommen.“ So egalisierten die Gäste zum ersten Mal in der 15. Minute zum 5:5, dann in der 27. Minute zum 9:9. Zur Halbzeit führte Mundelsheim wieder mit 12:11, doch sieben Minuten nach Wiederanpfiff lagen die Gäste erstmals mit 16:15 vorn. Absetzen konnten sie sich aber auch nicht. In der Schlussphase spitzte sich dann alles zu.