Der turkmenische Präsident Berdimuchamedow Ein Despot für alle Felle

Aschgabat - Mit den Menschenrechten hat der turkmenische Präsident Gurbanguly Berdimuchamedow (63) so seine Probleme. Turkmenistan, in Zentralasien am Kaspischen Meer, zwischen Usbekistan, Afghanistan und dem Iran gelegen, gilt laut Berichten der Menschenrechtsorganisation Amnesty International oder Human Rights Watch als eine der weltweit autoritärsten Regierungen der Welt. Schön soll es im Wüstenstaat mit dem weltweit viertgrößten Erdgas-Vorkommen trotzdem sein, es sei denn man ist homosexuell, Frau, kritisch, Pressevertreter, Demokrat oder derartiges. Dann kann’s leicht passieren, dass man „verschwindet“.