Der TSV Gronau hat in der Mehrzweckhalle rund 450 Gäste angelockt Ein Verein voller Leben weiß entsprechend zu feiern

Harald Rapp, Erster Vorsitzender des TSV, nahm die Ehrungen und Auszeichnungen vor und gab einen Einblick in die Leistungsfähigkeit der einzelnen Sportabteilungen, die sich jeweils in ihren Disziplinen über erste, zweite und dritte Plätze auf Landesebene freuen durften. Nach einer kurzen Pause ging es im gleichen Tempo weiter. Als persiflierte Hommagen an Stump oder die Blue Man Group präsentierten die Whacker Checkers eine Percussions-Darbietung der besonderen Art. Mit unterschiedlich langen Kunststoffröhren schlugen sie auf Bauhelmen auf ihre Köpfen ein und erzeugten so unterschiedliche Melodien. Von Kinderliedern bis Michael Jackson war alles dabei. Überhaupt war Tanz an diesem Abend großgeschrieben. Bevor Men’s Shack dann tatsächlich zum Tanz aufspielten, präsentierten No Limits unter der Leitung von Pia Schlüter und Team Diversity mit Antonia Müller weitere choreografisch sauber durchdachte Tanzvorführungen.