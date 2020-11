Der Theo-Lorch-Werkstättenlauf Ein Lauf, der Herzen auf besondere Art bewegt

Die Theo-Lorch-Werkstätten hatten 2010 mit ihren Planungen zu ihrem neuen Standort in Großbottwar begonnen. „Ziel war, von Beginn an, in die Gemeinde reinzugehen und uns in der Region einzubringen. Wir wollten die Region mitnehmen und ganz offen auf die Leute zugehen“, berichtet Isabell Brando, die den Bereich Kommunikation bei den Theo-Lorch-Werkstätten leitet und damals ebenfalls der Projektsteuerungsgruppe angehörte. An die erste Auflage des Laufes erinnert sie sich noch genauso gut wie Gerhard Petermann und ich. Aufgrund der Emotionen, die bis heute die Besonderheit dieses Laufes für mich ausmachen. Nirgendwo sonst habe ich je diese pure Freude auf einer Ziellinie ausmachen können wie hier. Diese Ehrlichkeit. Diesen Spaß. Und diese Dankbarkeit. Ein Blick in die Gesichter der Sportler genügt jedes Mal und um mich ist es erneut geschehen. Erst recht, wenn man dann noch sieht, wie die Zuschauer reagieren, wie sie die Teilnehmer anfeuern, ihnen zujubeln und mit ihnen abklatschen. Sie dabei unterstützen, etwas Großartiges zu leisten. Denn genau das tun sie. Jeder geht über seine Grenzen und versucht das Beste aus sich herauszuholen. Die Genugtuung, die den Teilnehmern dann nach dem Erreichten ins Gesicht geschrieben steht, ist überwältigend und wundervoll anzusehen. Gerhard Petermann fasst die Einzigartigkeit dieses Wettbewerbs in meinem Augen ganz gut zusammen, indem er sagt: „Die Teilnehmer drücken so viel über ihre Gestik und Mimik aus. Sie haben mir während meiner Zeit beim Bottwartal-Marathon die meiste Wahrheit gegeben. Ich wusste stets: Wenn sie glücklich im Ziel sind, dann haben wir einen guten Job gemacht. Diesen Lauf einzuführen war eine der besten Entscheidungen der letzten zehn Jahre.“