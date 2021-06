Der Tennis-Tag in Paris Zverev will bei French Open erstmals ins Halbfinale

"Es sind nur noch acht Spieler dabei, es wird jetzt nicht mehr einfacher", sagte der 24 Jahre alte Hamburger. "Jeder, der jetzt im Viertelfinale steht, hat bereits vier Spiele gewonnen und ist gefährlich." Die Bilanz spricht allerdings für Zverev. Im vergangenen Jahr trafen beide bei den US Open in New York und beim Turnier in Köln aufeinander - beide Male gewann Zverev ohne Satzverlust. Dennoch hat Zverev Respekt. "Der ist verrückt", sagte er über den Spanier, mit dem er gut befreundet ist. "Der kann zaubern, der kann Dinge machen, die andere nicht können. Er ist unvorhersehbar."