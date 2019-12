Für seinen Weihnachtswerbespot hat Sky den Außerirdischen wieder auf die Erde geschickt, wo er auf Elliott und seine Familie trifft. Wie schon in dem Film erkundet der kleine Alien äußerst neugierig die irdische Technik und kuschelt abends auf dem Sofa mit der Familie. Fans werden in dem kurzen Clip zudem mehr als eine Anspielung auf den Film von Steven Spielberg erkennen und sich an den Streifen zurückerinnern.