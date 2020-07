Physiotherapeut des VfB Stuttgart Wie Gerhard Wörn auf 30 Jahre bei den Weiß-Roten zurückblickt

Stuttgart - Dass ehemalige Spieler nach dem Ende ihrer aktiven Karriere eine andere Funktion in ihrem Verein übernehmen, ist nicht außergewöhnlich. Die Geschichte von Gerhard Wörn aber ist eine Besondere: Der 63-jährige Wernauer wurde mit dem VfB Stuttgart 1975 deutscher A-Jugend-Meister, bestritt anschließend 28 Zweitligaspiele für die Stuttgarter und stieg mit der Mannschaft 1977 in die Bundesliga auf. Anschließend spielte er vier Jahre für die VfB-Amateure, schaffte mit dem Team 1979 den Oberliga-Aufstieg und wurde 1980 deutscher Amateurmeister. Im Juli 1990 kehrte Wörn als Physiotherapeut auf den Wasen zurück – seit nun 30 Jahren kümmert er sich um Muskeln und Bewegungsapparat der Profi-Fußballer und ist damit in einem schnelllebigen Geschäft eine Konstante beim VfB. Und hat natürlich eine Menge erlebt. Gerhard Wörn spricht über . . .