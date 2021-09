Der neue „Bond“ im Kino Daniel Craig geht mit einem Paukenschlag

Bonds Gegenspieler Lyutsifer Safin ist eine seltsame Type mit Kindheitstrauma, das als Motivation reichen soll, die Menschheit auszulöschen. Auch ihm ist das Drehbuch kein Freund. Rami Malek, der zu Recht den Oscar bekommen hat als Queen-Sänger Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody“ (2019), bringt Lyutsifers larmoyante Grundsatzreden einigermaßen würdevoll über die Lippen, ein Charakter wird daraus nicht. Wolkig bleibt auch die Handlung, die Geheimorganisation Spectre etwa verschwindet seltsam unvermittelt. Genetisch programmierte Nano-Bots bedrohen die Menschheit, Bonds Armbanduhr kann Strom abschalten – alles irgendwie vertraut. Viele Filme haben inzwischen Bond-Plots mit Möchtegern-Weltenherrschern, aber viel originellere – wie etwa die Marvel-Produktion „Black Widow“ (2021). Auch wirken die Handlanger des Bösen in „Keine Zeit zu sterben“ austauschbar, sie erzeugen keine Panoptikums-Atmosphäre wie einst die Amazone Grace Jones oder der legendäre Beißer. Zumindest läuft Christoph Waltz als Ernst Stavro Blofeld zu großer Form auf, die er als Hauptbösewicht in „Spectre“ nur punktuell gezeigt hat. Im Dialog mit Bond lässt er den brillanten Psychopathen von der Kette, den man sich als Bond-Gegenspieler wünscht.

Bösewicht und Handlung bleiben wolkig

Fukunaga hätte man eine zeitgemäße Modernisierung zugetraut. Er hat die erste Staffel der Serie „True Detective“ (2014) gedreht, hochkomplexe Filmkunst mit mehreren Zeitebenen; dagegen erscheint „Keine Zeit zu sterben“ wie ganz alte Schule. Die Festung des Bösen auf einer vergifteten Insel ist rührend 70er Jahre und offensichtlich ein Tribut an die Bond-Nostalgie. Lashana Lynch als neue Agentin Nomi packt zunächst erfrischend zu, ordnet sich dann aber dem männlichen Helden unter, anstatt die Zügel in der Hand zu behalten – ein kleiner Rückfall einer Reihe, deren frühe Filme zu Recht ins Visier der Metoo-Bewegung geraten sind.

Das Drehbuch bringt auch M in eine Klemme

Naomie Harris hat aus der unterwürfigen Sekretärin Moneypenny längt eine Assistentin mit eigenem Kopf gemacht, Ben Wishaw als Technik-Ausstatter Q die Rolle des Hipster-Nerds perfektioniert. Ralph Fiennes als Geheimdienstchef M ist in „Spectre“ als würdiger Nachfolger für Judi Dench eingestiegen, nun beutelt auch ihn das Drehbuch: Er hat die Welt in Gefahr gebracht mit einem fahrlässigen Verhalten, das eigentlich seinen sofortigen Rücktritt erzwingen müsste.

Zu Daniel Craigs großem Finale fährt der Filmkomponist Hans Zimmer Streicher auf, die große Emotionen herbeigeigen – dann geht eine Ära mit einem Paukenschlag zu Ende. Der ist sehr laut und wirft die große Frage auf, wie die Macher um die Produzentin Barbara Broccoli, die das Franchise von ihrem Vater geerbt hat, überhaupt weitermachen können. Sie werden den Agenten vollständig neu erfinden müssen – so wie 2006, als Daniel Craig in „Casino Royale“ seinen ersten denkwürdigen Auftritt hatte.

