Der Mühlkanal in Gronau bleibt trocken Kein Wasser aus der Bottwar

Für die Zuhörer kommt die Nachricht bei einem Infoabend am Dienstag wie ein Schock: Der Mühlkanal im Oberstenfelder Teilort Gronau bleibt bei normalen Wetterbedingungen zukünftig für immer trocken. Lediglich bei Hochwasser oder anderen Extremwetterlagen darf aus der Bottwar noch Wasser in den Mühlkanal abgezweigt werden. Über diesen Sachstand hat die Gemeindeverwaltung Oberstenfeld nun die Anwohner wie auch die anderen in Sachen Mühlkanal engagierten Vereine und Verbände in Gronau informiert. Eine bittere Pille – auch für Ortsvorsteher Eberhard Wolf: „Ich war wirklich entsetzt. Wir haben so viel Arbeit in den Erhalt des Mühlkanals investiert.“