Der Literatursommer in Marbach „Made im Ländle“

Was ist typisch für Literatur ‚made im Ländle’?

Das Deutsche Literaturarchiv Marbach (DLA) beschäftigt sich derweil mit der Frage „Was ist typisch für die Literatur ‚made im Ländle’?“. Am Sonntag, 26. Juni, startet um 11 Uhr „Über Grenzen 1: Schreiben“ mit der These, dass sich Literatur „made im Ländle“ in keine Schubladen einsortieren lässt. Ab 11 Uhr ist Wilhelm Hauff mit Katharina Hahn dabei im Fokus, ab 15 Uhr heißt es „Vater und Sohn“ mit Michael und Paul Maar und um 17 Uhr geht es mit Ulf Stolterfoht um den Schriftsteller Helmut Heißenbüttel.

Spuren der Literatur im Land werden am Sonntag, 17. Juli, von 11 bis 14 Uhr bei „Über Grenzen 2: Dichterspuren, Lesespuren“ ins Visier genommen. Über die Sichtbarkeit der Literatur in Vergangenheit und Zukunft, über literarische Texte, die ohne Raum und Landschaft nicht auskommen, und über die Spuren, die – unentdeckt – in die Marbacher Magazine führen, sprechen in der Matinee die Autoren Arnold Stadler, Nikola Herweg, Heinrich Detering, Oliver Kobold und Dorit Krusche. Bettina Schulte und Thomas Schmidt moderieren die Veranstaltung.

Eine Uraufführung steht bevor

Eine Eigenproduktion und Uraufführung ist am Sonntag, 24. Juli, um 18 Uhr in der Stadthalle auf der Schillerhöhe zu erleben. Eine Zeitreise mit Lieder und Geschichten von Menschen aus aller Herren Länder, die zum Aufbau von Baden-Württemberg einen Teil beigetragen haben, wird bei „Wir alle – Eine literarisch-musikalische Revue“ auf die Bühne gebracht. Von „Griechischer Wein“ bis zu Rap zeigt sich das Zusammenwachsen eines Bundeslandes. Es ist dabei gleichsam eine Geschichte der Integration.

Der Marbacher Birger Laing hat die Texte erarbeitet. Mit Rudolf Guckelsberger. Die Musik liefert Combo Patibel. Karten gibt es im Vorverkauf für 17,50 Euro, ermäßigt für 10 Euro, beim Antiquariat Friedrich in der Stadtbücherei Marbach und an sämtlichen Reservix-Vorverkaufsstellen.

Schreibfreudige können selbst aktiv werden

Der Literatursommer endet in Marbach am Sonntag, 25. September, um 18 Uhr, wenn die „get shorties“-Lesebühne gastiert. Die Autoren werden auf dem Burgplatz mit ihren Kurzgeschichten in die Zukunft blicken – und sie fordern Schreibfreudige auf, es ihnen gleich zu tun und (Zukunfts-)Geschichten an kultur@schillerstadt-marbach.de mit dem Betreff: Literatursommer 2022 - get shorties einzusenden. Die Kurzgeschichten dürfen nicht mehr als 1600 Wörter lang sein. Einsendeschluss ist Sonntag, 14. August. Die Autoren der besten Einsendungen werden am Abend auf die Bühne gebeten.

Mehr Infos zum Literatursommer in Marbach gibt es unter www.schillerstadt-marbach.de sowie unter www.dla-marbach.de .