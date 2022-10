Der Krieg und die Folgen Neue Heime für Geflüchtete geplant

100 neue Plätze in Steinheim

Grundsätzlich vermeiden will auch die Stadt Steinheim, Hallen in Unterkünfte umzurüsten. Weil aber auch hier die Kapazitäten zur Neige gehen, sollen in Höpfigheim bei der Melchior-Jäger-Halle und in der Kernstadt selbst zwischen der Riedhalle und dem Stadion Container installiert werden. Dadurch sollen insgesamt 100 neue Plätze entstehen.

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Fluchtwelle aus der Ukraine Neue Unterkünfte in Steinheim und Remseck In Steinheim sollen in der Kernstadt und im Teilort Höpfigheim Container für Geflüchtete aufgestellt werden. Remseck möchte einen ganz ähnlichen Weg einschlagen.

Wie lange und ob das überhaupt reicht, muss man sehen. Derzeit werden dem Landkreis Ludwigsburg rund 150 Personen pro Woche zugewiesen, davon etwa 80 Geflüchtete aus der Ukraine, berichtet Landratsamtssprecherin Caren Klatt. „Wir rechnen in den kommenden Wochen und Monaten mit gleichbleibend hohen und möglicherweise noch weiter steigenden Zugangszahlen“, fügt sie hinzu. Der Landkreis selbst habe auch schon auf Notunterkünfte zurückgreifen müssen. Die Sporthalle des Beruflichen Schulzentrums Bietigheim-Bissingen „wurde bereits teilweise belegt, die Sporthalle der Carl-Schäfer-Schule in Ludwigsburg und eine Gewerbehalle in Freiberg für eine mögliche Belegung vorbereitet“, erklärt Klatt.